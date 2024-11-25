تنبيه للنساء والفتيات.. 3 خطوات تضمن سلامتك من العنف الأسري: إبلاغك حماية

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، عن 3 خطوات لضمان سلامة النساء والفتيات ودعمهن حال تعرضهن للعنف، منبهًا إلى أهمية الإبلاغ.
وأوضح المركز أنه في حالة التعرض للعنف، يجب على النساء ضمان السلامة أولاً، فإذا كنت تواجهين خطرًا مباشرًا ابتعدي عن المكان فورًا وانتقلي إلى موقع آمن يضمن حمايتك.
ودعا بلاغات العنف الأسري" الفتيات إلى طلب المساعدة بالتواصل مع شخص من أهل الثقة سواء كان قريبًا أو صديقًا، ومشاركته تفاصيل ما يحدث للحصول على دعمه.
وأكد المركز أهمية الإبلاغ عن العنف بالاتصال على الرقم (1919) المخصص لتلقي البلاغات، مشيرًا إلى أن الإبلاغ يعد خطوة أساسية لضمان حماية النساء والفتيات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.