تنبيه للنساء والفتيات.. 3 خطوات تضمن سلامتك من العنف الأسري: إبلاغك حماية

وأوضح المركز أنه في حالة التعرض للعنف، يجب على النساء ضمان السلامة أولاً، فإذا كنت تواجهين خطرًا مباشرًا ابتعدي عن المكان فورًا وانتقلي إلى موقع آمن يضمن حمايتك.