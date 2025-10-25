طقس اليوم .. الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 3 مناطق وتمتد للشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.