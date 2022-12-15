مستشفى عبد العزيز ينجح في إزالة حصوات بالمنظار لنيجيرية في مكة

أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز، عملية إزالة حصوات من القنوات المرارية القريبة من الكبد، لمريضة نيجيرية في العقد الثالث من عمرها، باستخدام تقنية المنظار.
وقال التجمع الصحي في مكة المكرمة: إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة، تقرر ضرورة التدخل الطبي السريع، رغم وجود ضيق شديد بالمريء بشكل يصعب معه الوصول إلى القنوات المرارية.
وأضاف أنه "تمت إزالة الحصوات من القنوات المرارية بعد توسيع مدخل القناة بالمنظار العادي، ومن ثم الدخول بمنظار القنوات المرارية المسمى "منظار الإثني عشر"، وإدخال بالونات في القناة وإزالة الحصوات في نحو ساعة ونصف، وتكللت العملية بنجاح ولله الحمد".