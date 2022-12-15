مستشفى عبد العزيز ينجح في إزالة حصوات بالمنظار لنيجيرية في مكة

وأضاف أنه "تمت إزالة الحصوات من القنوات المرارية بعد توسيع مدخل القناة بالمنظار العادي، ومن ثم الدخول بمنظار القنوات المرارية المسمى "منظار الإثني عشر"، وإدخال بالونات في القناة وإزالة الحصوات في نحو ساعة ونصف، وتكللت العملية بنجاح ولله الحمد".