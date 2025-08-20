"التأمينات الاجتماعية" تطلق حملة توعوية لتعزيز الاشتراك في النظام تحت شعار "حرصك يحفظ حقك"

وتركّز الحملة على التوعية بمفهوم نظام الحماية التأمينية ودوره كركيزة للأمان المالي والاجتماعي، مع إبراز المنافع التي تحمي المشترك خلال عمله وبعد تقاعده، والتأكيد على أن التسجيل الصحيح والمبكر هو البداية للاستفادة الكاملة والمستدامة من المنافع التأمينية، كما تركز الحملة على تعزيز وعي أصحاب الأعمال بواجباتهم النظامية في تسجيل موظفيهم وإدخال بياناتهم بشكل صحيح، حفظاً لحقوقهم التأمينية.