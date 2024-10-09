"الخريجي" ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسباني يرأسان الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين

وجرى خلال جولة المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتَيْ وشعبَي البلدين الصديقين.