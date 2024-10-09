"الخريجي" ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسباني يرأسان الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين

رأس نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية "دييغو مارتينيز بيليو"، اليوم؛ جولةَ المشاورات السياسية الثالثة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.
وجرى خلال جولة المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتَيْ وشعبَي البلدين الصديقين.
حضر جلسة المشاورات: الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.