نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يطّلع على التجربة التشيلية في إنتاج الليثيوم

وناقش الطرفان أهمية الشراكات الاستراتيجية لتلبية المستهدفات العالمية للتعدين، مثل تحول الطاقة وتوفير الموارد اللازمة لها، ورفع كفاءة القطاع باستخدام التقنيات الحديثة، كما دعا "المديفر" "فيلارينو" إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة في يناير المقبل، والذي يعد إحدى المبادرات العالمية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتحسين واستدامة قطاع التعدين، كما وجّه دعوة المشاركة في المؤتمر لكبرى الشركات التابعة للمجلس التعديني.