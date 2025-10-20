هيئة التأمين تُطلِق منصة "ingate" لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي عن سعادته بهذا التفاعل الذي يعكس اهتمامًا محليًّا ودوليًّا بالمؤتمر الذي أُعلن عنه مؤخرًا، ويُعد الأول من نوعه في تاريخ التأمين السعودي، وأبدى تفاؤله أن يحقق المؤتمر الأهداف الطموحة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من تنظيم هذا المؤتمر، والتي تركز على تعزيز مواءمة قطاع التأمين مع رؤية المملكة 2030 والأولويات الوطنية، ودعم التعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الفاعلة العالمية.