"موانئ" تضيف خدمة الشحن "UIG" لتعزيز حركة الصادرات والواردات العالمية

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ6 موانئ إقليمية ودولية تشمل: موندرا، وكاندلا، ونافا شيفا بالهند، وأم قصر العراقي، وحمد القطري، وخليفة في أبوظبي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,700 حاوية قياسية.