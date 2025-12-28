مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجرى عملية ناجحة لتقويم "جنف" بزاوية "95" درجة

وحولت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة لمدة "24" ساعة ومن ثم نقلت إلى غرفة التنويم وتحسنت حالتها من العناية الطبية الحثيثة، حيث تمكنت من المشي بعد "24" ساعة من العملية تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي، ومن ثم غادرت إلى منزلها بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد "5" أيام من العملية، وأكدت فحوصات ما بعد العملية أن الميلان تم تعديله بنسبة تفوق الـ"98%" مع الحفاظ على سلامة الأعصاب، إضافة إلى أنها استعادت القدرة على الحركة والمشي بتوازن، والاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد.