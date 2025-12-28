مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجرى عملية ناجحة لتقويم "جنف" بزاوية "95" درجة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عملية جراحية معقدة، لتقويم انحراف متزايد في العمود الفقري "جنف"، وتثبيت ودمج الفقرات لفتاة، وأنهت العملية التي استمرت "7" ساعات، معاناة المراجعة مع عدة أعراض حادة استمرت معها لفترة طويلة، وقاد الفريق الطبي المعالج د.ناجي مسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ود. صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري.
حيث جاءت المراجعة إلى المستشفى وهي تشتكي من تحدب وإنحاء جانبي، وآلام حادة ومزمنة في الظهر، وغيرها من الأعراض التي تسببت مجتمعة في الحد من حركتها، وقدرتها على ممارستها حياتها بشكل طبيعي، وعقب وصولها إلى المستشفى تم إخضاعها للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي Mri والأشعة السينية X- ray لكامل منطقة الظهر، حيث أكدت النتائج وجود انحراف مزدوج وحاد بزاوية "95" درجة، وأخضعها الفريق الطبي لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري باستخدام البراغي والقضبان المعدنية، وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية منها الجراحة الملاحية Spinal Navigation Surgery، الميكروسكوب Pantero ومراقبة الأعصاب electrophysiology والتي ساهمت في إنجاح التدخل الطبي.
وحولت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة لمدة "24" ساعة ومن ثم نقلت إلى غرفة التنويم وتحسنت حالتها من العناية الطبية الحثيثة، حيث تمكنت من المشي بعد "24" ساعة من العملية تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي، ومن ثم غادرت إلى منزلها بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد "5" أيام من العملية، وأكدت فحوصات ما بعد العملية أن الميلان تم تعديله بنسبة تفوق الـ"98%" مع الحفاظ على سلامة الأعصاب، إضافة إلى أنها استعادت القدرة على الحركة والمشي بتوازن، والاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد.
يذكر أن قسم جراحة العمود الفقري بالمستشفى تتوفر فيه أحدث التجهيزات ويقدم رعاية عالية الجودة على يد كفاءات طبية متمرسة، وتمكن خلال فترة الماضية في إنهاء معاناة عدد كبير من حالات انحراف العمود الفقري المعقدة بنجاح.