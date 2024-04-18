من الأفكار المُلهمة إلى الواقع.. هكذا تُحوّل "العثيم للاستثمار" الابتكار إلى "فرص حقيقية"!

تقود شركة عبدالله العثيم للاستثمار رحلةَ الابتكار في أهمّ القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، ضمن مسيرة تاريخية ملهمة في ريادة الأعمال، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تلبّي احتياجات السوق المتغيرة، وتلتزم بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبّي توقعات العملاء.
يُعدُّ الابتكار ركيزة أساسية في الاستراتيجية الشاملة لشركة العثيم للاستثمار منذ تأسيسها؛ حيث تُعتبرُ من أولى الجهات التي ابتكرت التسوق بمفهوم جديد من خلال تطوير المجمعات التجارية ومراكز التسوق بداية من الجيل الأول، من حيث اختيار المواقع المميزة للمجمعات التجارية وتصميمها الحديث والجاذب، وكذلك تنوع المتاجر والخدمات التي تقدّمها، بالإضافة إلى جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وجميعها أدت إلى تحويل ثقافة التسوق من المتاجر الصغيرة المنتشرة إلى مراكز تسوق حديثة توفر تجربة تسوق متكاملة.
كما شجعت الشركةُ نموَّ قطاع التجزئة في المملكة، وجذبت العديد من العلامات التجارية العالمية. وتُعدُّ "العثيم للاستثمار" من أولى الجهات التي اهتمت بالابتكار في تجربة العميل، وخلقت بذلك علاقة وثيقة مع العملاء من مختلف شرائح المجتمع.
تواصل العثيمُ للاستثمار رحلةَ الابتكار في المشاريع الحديثة متعددة الاستخدام بحيث تلبّي جميع احتياجات العميل في مكان واحد من حيث التسوق، والترفيه، والضيافة، والأبراج التجارية والسكنية، وخدمات السياحة.
وتفرّدت الشركة بهذه الفكرة المبتكرة على مستوى المملكة بأكثر من 17 مشروعًا ضخمًا سترى النور قريبًا في مختلف مناطق ومدن المملكة، تتميّز بتصميمها الفريد بطريقة ذكية ومبتكرة تجمع بين التنوع وسهولة الوصول للخدمة، كما يشمل الابتكارُ في المشاريع الجديدة كفاءةَ التشغيل بجودة عالية، وتحقق كافة متطلبات تطوير أساليب الحياة في تلك المشاريع، وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات الوطن.
كما تشمل استراتيجيةُ "العثيم" تشجيعَ ثقافة الابتكار بين الموظفين؛ حيث تُشجع الشركةُ ثقافةَ الابتكار بين موظفيها من خلال برامج التدريب المختلفة، وتخصص لذلك مجموعة من الحوافز والمميزات للمبتكرين ومقدمي الحلول النوعية في بيئة العمل داخل الشركة.
وساعد الابتكارُ شركةَ العثيم للاستثمار على تعزيز ميزتها التنافسية في السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها، بالإضافة إلى تحسين رضا العملاء من خلال تقديم تجربة مميزة له، وكذلك خلق وظائف في المجالات الأكثر نشاطًا في السوق، من خلال ابتكار فرص جديدة لأبناء وبنات الوطن، مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحدّ من البطالة ورفع مستوى دخل الأفراد.
كما يساهم الابتكار في شركة العثيم للاستثمار في جذب المواهب المتميزة وتعزيز قدراتها الطموحة في مختلف المجالات، وتوفير البيئة الداعمة لذلك.
ولا تتوقّف رحلة الابتكار في شركة العثيم للاستثمار عند طموح معين، بل تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالات عدة من خلال تحسين جودة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، والتفاعل مع الفرص والتغيرات المتسارعة في السوق.