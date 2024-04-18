من الأفكار المُلهمة إلى الواقع.. هكذا تُحوّل "العثيم للاستثمار" الابتكار إلى "فرص حقيقية"!

يُعدُّ الابتكار ركيزة أساسية في الاستراتيجية الشاملة لشركة العثيم للاستثمار منذ تأسيسها؛ حيث تُعتبرُ من أولى الجهات التي ابتكرت التسوق بمفهوم جديد من خلال تطوير المجمعات التجارية ومراكز التسوق بداية من الجيل الأول، من حيث اختيار المواقع المميزة للمجمعات التجارية وتصميمها الحديث والجاذب، وكذلك تنوع المتاجر والخدمات التي تقدّمها، بالإضافة إلى جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وجميعها أدت إلى تحويل ثقافة التسوق من المتاجر الصغيرة المنتشرة إلى مراكز تسوق حديثة توفر تجربة تسوق متكاملة.