أمانة جدة تحبط توزيع 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد بحي العزيزية

تمكنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، من ضبط ومصادرة 290 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة بحي العزيزية، وذلك من إحدى السيارات المتجولة المرصودة خلال الحملات الرقابية الميدانية.
جاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة السكان ومنع المخالفات البلدية.
وقالت رئيسة بلدية العزيزية هبة البلوي: إن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة ومنع المخالفات البلدية.
وأكدت "البلوي" أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان بيئة غذائية آمنة.
فيما دعت أمانة جدة، الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو تجارية عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
وأشارت إلى أنها مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية في مختلف الأحياء لتحسين جودة الحياة وضمان سلامة المعروضات الغذائية.