أمانة جدة تحبط توزيع 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد بحي العزيزية

تمكنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، من ضبط ومصادرة 290 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة بحي العزيزية، وذلك من إحدى السيارات المتجولة المرصودة خلال الحملات الرقابية الميدانية.