ابتكار مذهل ينقذ الملايين.. الجديد عن "أقراص الأنسولين" يكشفه "الأغا"

وقال: في حال نجاح دواء الأنسولين الفموي الذي من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية له عام 2025، حسب تصريحات الفريق الطبي، فإن ذلك سيكون حدث القرن الـ21 ، كما كان الحال قبل 100 عام وتحديداً في 1921م، عندما بدأت قصة اكتشاف "الأنسولين" على يد البروفيسور فريدريك بانتنج؛ إذ نجح مع فريقه البحثي في استخلاص وتنقية الأنسولين لاستخدامه في علاج البشر، وفي 1981م تمّ إنتاج أول سلالة من الأنسولين (البشري) بوساطة تقنية الهندسة الوراثية، بينما في 1996م، تطورت صناعة عقار الأنسولين إلى إنتاج سلالات جديدة سُميت "نظائر الأنسولين"، سواء كانت سريعة المفعول (التي تحقن قبل تناول الوجبات)، أو طويلة المفعول (التي تحافظ على سكر الدم في المستويات الطبيعية) بين الوجبات وخلال فترة النوم.