مؤسسة التدريب التقني تدشّن حملات مبادرة تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني

وتوفر مؤسسة التدريب التقني، أكثر من 260 تخصصاً للطلاب والطالبات، تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، من أبرزها: (الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، هندسة علوم الطيران، إدارة الفعاليات، الأزياء، التجميل)، وغيرها من التخصصات التي تعزز جاهزية الخريجين للدخول إلى سوق العمل.