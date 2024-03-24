سرعتها قد تقلب الشاحنات.. "المسند" يوضح كيفية تكوّن "مراويح الربيع"

وقال "المسند" عبر حسابه على منصة "إكس": إن الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثّف السحب، وعندما تصل "الرياح الصاعدة" إلى قمم المزن الركامي "حوالي 10 كم" يبرد الهواء، ويكون كثيفًا ثقيلًا فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحيانًا "100" كم/ ساعة، فتضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار ومؤثرة سلبًا على الممتلكات، وقد تقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها.