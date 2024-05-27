أرض زراعية للبيع بمزاد عبق الوصيل

تعلن شركة بصمة لإدارة العقارات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد "عبق الوصيل" وذلك يوم الخميس 06/06/2024م، حضوريًا، الساعة: 04:00م في قاعة عبية نجد بمدينة الرياض.
يطرح المزاد فرصة عقارية مميزة ونادرة في موقع إستراتيجي في أهم المناطق الاستثمارية المميزة في شمال غرب مدينة الرياض، ويتكون العقار من أرض زراعية في منطقة الوصيل بمساحة 862,470 متر مربع، حيث تقع بالقرب من أهم الطرق الحيوية كـطريق الملك سلمان وطريق الملك خالد، وطريق العمارية وشارع الوصيل وحيّ القيروان؛ وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، كـمشروع المربع وبوابة الدرعية وبوليفارد الرياض مما يجعلها وجهة استثنائية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة/بصمة لادارة العقارات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0551799998