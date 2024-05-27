أرض زراعية للبيع بمزاد عبق الوصيل

يطرح المزاد فرصة عقارية مميزة ونادرة في موقع إستراتيجي في أهم المناطق الاستثمارية المميزة في شمال غرب مدينة الرياض، ويتكون العقار من أرض زراعية في منطقة الوصيل بمساحة 862,470 متر مربع، حيث تقع بالقرب من أهم الطرق الحيوية كـطريق الملك سلمان وطريق الملك خالد، وطريق العمارية وشارع الوصيل وحيّ القيروان؛ وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، كـمشروع المربع وبوابة الدرعية وبوليفارد الرياض مما يجعلها وجهة استثنائية.