الدكتور خالد النمر: تذبذب طبيعي في الكوليسترول الضار يصل إلى 10%.. وقياس واحد لا يكفي للتشخيص

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ليس رقمًا ثابتًا كما يعتقد كثيرون، بل يتذبذب طبيعيًا لدى الإنسان بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 % خلال اليوم، متأثرًا بعدة عوامل من أبرزها نوعية الطعام، قلة النوم، والتوتر الذهني والنفسي، سواء لدى الأصحاء أو لدى من يعانون من ارتفاع الكوليسترول.