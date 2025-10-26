الدكتور خالد النمر: تذبذب طبيعي في الكوليسترول الضار يصل إلى 10%.. وقياس واحد لا يكفي للتشخيص

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ليس رقمًا ثابتًا كما يعتقد كثيرون، بل يتذبذب طبيعيًا لدى الإنسان بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 % خلال اليوم، متأثرًا بعدة عوامل من أبرزها نوعية الطعام، قلة النوم، والتوتر الذهني والنفسي، سواء لدى الأصحاء أو لدى من يعانون من ارتفاع الكوليسترول.
وأوضح "النمر" أن هذا التذبذب الطبيعي يجعل نتيجة فحص واحدة غير كافية للاستدلال على وجود ارتفاع مزمن في الكوليسترول، مشددًا على أهمية تكرار القياس في ظروف متشابهة للحصول على قراءة دقيقة، خصوصًا إذا كانت النتائج قريبة من الحد الفاصل بين الطبيعي وغير الطبيعي.
وأشار إلى أن الفهم الصحيح لقراءات الكوليسترول يسهم في تجنّب التشخيص الخاطئ أو الإفراط في استخدام الأدوية، مؤكدًا أن الوعي بأساسيات التغيّر الطبيعي في الجسم جزء مهم من الممارسات الصحية السليمة.