بلاغات كاذبة عن وجود قنابل بمطارات الهند: تحويل رحلة نيويورك.. وتأخير رحلة جدة

شهدت المطارات الهندية اليوم الاثنين أحداثًا غير اعتيادية؛ إذ أدت تهديدات بوجود قنابل في الطائرات إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، وتم تحويل رحلة للخطوط الجوية الهندية متجهة من نيودلهي إلى نيويورك، بينما تم إيقاف رحلتين لشركة إنديجو، كانتا متجهتين إلى جدة ومسقط.
وتم إعادة الرحلة "AI119" للخطوط الجوية الهندية، التي كانت في طريقها من مومباي إلى مطار نيويورك، إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي بسبب تهديد بوجود قنبلة، وعند وصولها تم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة لإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتلقت رحلتان لشركة إنديجو من مومباي أيضًا تهديدات بوجود قنابل، وتم نقل الرحلة المتجهة إلى مسقط (6E 1275) والأخرى المتجهة إلى جدة (6E 56) إلى مناطق معزولة؛ لإجراء تقييمات أمنية. وبعد تأخير دام 7 ساعات تم السماح للرحلات بالإقلاع.