بلاغات كاذبة عن وجود قنابل بمطارات الهند: تحويل رحلة نيويورك.. وتأخير رحلة جدة

وتم إعادة الرحلة "AI119" للخطوط الجوية الهندية، التي كانت في طريقها من مومباي إلى مطار نيويورك، إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي بسبب تهديد بوجود قنبلة، وعند وصولها تم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة لإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، وفقًا للإجراءات المتبعة.