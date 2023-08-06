"الموارد البشرية" تؤكّد ضرورة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور عبر منصة مُدد

ويهدف برنامج حماية الأجور إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين)، حيث طبّقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها 1-5 عمّال بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 3000 عامل فأكثر.