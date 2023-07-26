شاهد.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2023 بجامعة الملك سعود

وبيّن رئيس البرنامج أنّ الطلاب سيتلقّون العديد من العلوم والمعارف يقدمها كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة بجامعة الملك سعود من خلال مسارين أساسيين؛ الأول: مسار التدريب العلمي الإثرائي، ويتضمّن عشر وحدات إثرائية مختلفة، والثاني: مسار تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية؛ من خلال مهارتين هما: المبادرة، واتخاذ القرارات.