شاهد.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2023 بجامعة الملك سعود

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، انطلقت أول من أمس الأحد ولمدة ثلاثة أسابيع، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، بمشاركة أكثر من 200 طالب موهوب من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وقال رئيس البرنامج الدكتور طلال الحزيمي: إنّ برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يأتي استمرارًا للتعاون المشترك والاستراتيجي بين جامعة الملك سعود ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
ونوّه "الحزيمي" إلى أنّ البرنامج يهدف إلى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية للطلاب الموهوبين وفق منهجيات عالمية، تتحدّى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.
وأكّد أنّ تلك البرامج الإثرائية ستساهم في توفير سواعد وطنية تغطّي احتياجات التنمية، وتكون ضمن الكوادر المتميّزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وبيّن رئيس البرنامج أنّ الطلاب سيتلقّون العديد من العلوم والمعارف يقدمها كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة بجامعة الملك سعود من خلال مسارين أساسيين؛ الأول: مسار التدريب العلمي الإثرائي، ويتضمّن عشر وحدات إثرائية مختلفة، والثاني: مسار تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية؛ من خلال مهارتين هما: المبادرة، واتخاذ القرارات.
واختتم رئيس البرنامج الدكتور طلال الحزيمي تصريحه بالشكر والتقدير لرئيس جامعة الملك سعود، على رعايته للبرنامج، كما قدّم شكره وتقديره لنائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي؛ على اهتمامهما وحرصهما في تسهيل وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالبرنامج ونجاحه.