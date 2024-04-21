اختصاصي في علاج القولون العصبي: حقائق بعيدة عن الإدمان والخرافات

وأشار الدكتور عبدالله إلى أن القولون العصبي يرتبط باضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب فهو من المشكلات الصحية المصاحبة للقولون العصبي، حيث يُصاب به أقل من 40 % من المصابين بالقولون العصبي، ولا تحدث بسببه فقط، فبعض الأشخاص يعانون بسبب القلق والاكتئاب دون وجود قولون عصبي، بينما يعاني البعض الآخر بسبب قولون عصبي من دون قلق أو اكتئاب.

ولفت إلى أن هناك ارتباطًا قويًا بين متلازمة القولون العصبي وحالات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والتوتر، والأشخاص الذين يعانون بسبب متلازمة القولون العصبي يشعرون بالخوف باستمرار من التعرض لهجوم القولون العصبي، مما يتسبب في تغيير عاداتهم الغذائية بشكل جذري، وهذا بدوره يخلق دائرة من القلق والتجنب وفرط الحساسية .