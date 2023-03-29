"تليد فن موروث".. المعهد الملكي للفنون التقليدية يحتفل بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه

يحتفل المعهد الملكي للفنون التقليدية بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه من خلال فعالية تليد فن موروث، الحدث السنوي للاحتفاء بعام كامل من الإنجازات المرتبطة بإحياء الفنون التقليدية.
وانطلقت فعاليات تليد أمس السادس من رمضان الموافق 28 مارس وتستمر على مدى 3 أيام حتى الثامن من رمضان الموافق 30 مارس، وتقام الفعالية في موقع تم تشييده خصيصاً بواجهة الرياض.
وتحتوي الفعالية على عدة نشاطات وتفعيلات بهدف نشر الوعي العام عن الهوية الوطنية السعودية وتسليط الضوء على أهمية الموروث الثقافي وفنونه ومعرفة تفاصيله للتأكيد على دور المعهد بتأصيل والحفاظ على هذا الموروث وتعزيز الهوية.
وتدور تجربة الزائر ما بين الاكتشاف والتعلم، ويضمن كلاهما مفهوماً لكل فعالية مصاحبة مستقلة عن الأخرى، ففي منطقة "اكتشف" تتاح للزوار معلومات وحقائق حول المعهد وأعماله، ويستعرض من خلال مسار "فن وإتقان" مجموعة عروض إبداعية تلقي الضوء على عديدٍ من المخرجات ضمن حاضنة الأعمال للفنون ودبلوم البناء التقليدي، وبرامج التلمذة، إضافة إلى استعراض نماذج من أعمال المتدربين، يليه مسار "فن يُحكى" الذي يشرح عدداً من الفنون والحرف التقليدية خطوة بخطوة للزوّار.
بينما يتفاعل الزوّار بشكل مباشر في القسم الثاني "تعلم"، حيث يمكنهم حضور عدد من ورش العمل للتعلم والتدريب على عدد من الفنون التقليدية المميزة مثل صناعة الإكسسوارات من المعادن والخط العربي، إضافة إلى وجود عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة مع حرفيين خبراء وطلبة لدى المعهد في أحاديث عن تعلم الحرف والحفاظ عليها، وعن كيفية نقل الفنون التقليدية من جيل إلى جيل، كما سنجد بالساحة الخارجية منطقة واسعة فيها سوق تليد ومقهى تليد وركن للأطفال بعدد من الأنشطة الممتعة.
يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال توفير التعليم والتدريب المهني في مجال الفنون التقليدية؛ حيث يدعم شبكة من الممارسين النشطين والفنانين والموهوبين الذين يتبادلون المعرفة ويسهمون في الأبحاث والمعارض الجارية على الصعيد الوطني. ويعمل على رفع مستوى الوعي بها في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً.