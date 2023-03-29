"تليد فن موروث".. المعهد الملكي للفنون التقليدية يحتفل بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه

بينما يتفاعل الزوّار بشكل مباشر في القسم الثاني "تعلم"، حيث يمكنهم حضور عدد من ورش العمل للتعلم والتدريب على عدد من الفنون التقليدية المميزة مثل صناعة الإكسسوارات من المعادن والخط العربي، إضافة إلى وجود عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة مع حرفيين خبراء وطلبة لدى المعهد في أحاديث عن تعلم الحرف والحفاظ عليها، وعن كيفية نقل الفنون التقليدية من جيل إلى جيل، كما سنجد بالساحة الخارجية منطقة واسعة فيها سوق تليد ومقهى تليد وركن للأطفال بعدد من الأنشطة الممتعة.