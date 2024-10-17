مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء.. ملاذٌ للهدوء في قلب الطبيعة الساحرة

تضم "العُلا" العديد من المناطق المميزة التي تناسب محبي الاستجمام والاسترخاء لتجعلها "ملاذ الهدوء"، فيما يتيح تقويم فعاليات شتاء السعودية العديد من الوجهات التي تستحق الزيارة لقضاء وقت مميز في طقس المدينة الخلاب.
وضمن تلك الوجهات التي يحتويها تقويم فعاليات شتاء السعودية خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، يأتي مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء في الصدارة من خلال تجارب استشفائية متكاملة يقدمها لك أهم الخبراء بالمجال، عبر برنامج علاجي في (فايف سنسِس سانكشواري)، إضافة إلى نشاطات مُصممة للعناية بسكون العقل وصفاء الروح، أو يمكن تجربة جلسة العلاج الصوتي في الحِجر.
ولو كُنت محبًا للموسيقى الحالمة فيمكنك قضاء أجمل الأوقات وسماع النغمات الموسيقية وسط الطبيعة الخلابة ضمن حفل "All Day I Dream" خلال يومي 17 و18 أكتوبر وهي تجربة تستحق أن تخوضها لتجعلك تتمتع بكل أغنية بأسلوبها المميّز في تحريك المشاعر والأحاسيس وتتناغم مع التركيبات الفنية والعروض البصرية المذهلة لنشر الطاقة الإيجابية، وتحفيز الإلهام في النفس.
ويأتي إطلاق تقويم فعاليات (شتاء السعودية) ضمن برنامج شتاء السعودية؛ والمتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عددًا من المواسم والفعاليات المميزة المقرر إقامتها في سبع وجهات (الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل).
وبإمكان السياح والزوار الراغبين في مزيد من المعلومات عن برنامج (شتاء السعودية) هذا العام؛ زيارة منصة (روح السعودية) والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة من خلال الرابط التالي: https://www.visitsaudi.com/ar/winter