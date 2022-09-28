شاهد.. تجمع المدينة الصحي يحتفل بتخريج 65 طالبًا وطالبةً في برنامج فني رعاية مرضى في ينبع

احتفلت إدارة النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي ممثلةً بمستشفى ينبع العام بتخريج 65 طالبًا وطالبةً بالدفعة الخامسة من برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف للانخراط في سوق العمل، بحضور مدير النطاق الصحي الرابع الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب، ومشرف فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور عبدالله الأحمدي وعدد من القيادات.
واستهلّت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، وكلمة لمدير النطاق الصحي الرابع، إضافةً إلى كلمة لمدير مستشفى ينبع العام، وعرض فيديو تعريفي عن برنامج فني رعاية مرضى، بعد ذلك مسيرة الخريجين، كما تخلل الحفل توزيع الدروع التكريمية للخريجين ومنح المميزين نظير تميزهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.
يُذكر أن البرنامج يؤهل خريجي فني رعاية مرضى للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، ويعد البرنامج المنتهي بالتوظيف واحداً من البرامج النوعية والمقننة التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين؛ وذلك لتعزيز وحماية الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.