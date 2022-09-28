شاهد.. تجمع المدينة الصحي يحتفل بتخريج 65 طالبًا وطالبةً في برنامج فني رعاية مرضى في ينبع

واستهلّت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، وكلمة لمدير النطاق الصحي الرابع، إضافةً إلى كلمة لمدير مستشفى ينبع العام، وعرض فيديو تعريفي عن برنامج فني رعاية مرضى، بعد ذلك مسيرة الخريجين، كما تخلل الحفل توزيع الدروع التكريمية للخريجين ومنح المميزين نظير تميزهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.