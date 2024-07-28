يتسلحون بأحدث التقنيات.. 300 مراقب في خدمة بيوت الله بالمدينة المنوّرة

ويعمل أكثر من 300 مراقب ومراقبة لخدمة المساجد بالمدينة المنوّرة، وتتم متابعة الأعمال باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وذلك عبر تطبيق إلكتروني على الأجهزة الذكية، لضمان نتائج دقيقة، كما يعمل مراقبو الفرع على حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد، ومتابعة الكوادر البشرية لكل مسجد وإدارتها، ورفع مستوى الخدمة المقدَّمة لها.