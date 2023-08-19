بعد اكتمال الاستعدادات.. أكثر من 55 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم بالباحة غدًا

وذكر "الزهراني" أن الإدارة حرصت على أن تكون المدرسة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتأهيل لجميع مرافق المدرسة، والاهتمام بالمباني التعليمية كأحد مكونات العمل التعليمي؛ حيث شملت عمليات النظافة والصيانة 303 مدارس ورياض أطفال في مختلف محافظات المنطقة، وسط متابعة وإشراف دقيق؛ في حين عملت الإدارة على استكمال إنجاز المشاريع الجديدة وتأهيل 4 مبانٍ مدرسية جديدة دخلت الخدمة هذا العام بمبالغ قاربت 37 مليون ريال.. وعملت على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للمباني الجديدة ولجميع مدارس البنين والبنات من قِبَل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها.