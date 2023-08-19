بعد اكتمال الاستعدادات.. أكثر من 55 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم بالباحة غدًا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، استعداداتها لاستقبال أكثر من (55) ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدًا لبدء العام الدراسي الجديد.
وأكد مدير عام التعليم بالباحة بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن مدارس تعليم المنطقة على أتمّ الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات.
وبيّن أن الإدارة عَمِدت إلى بناء خطة إشرافية لزيارة كافة مدارس المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات، تمتد خلال كامل أيام الأسبوع الأول؛ بهدف الاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات، وتقديم العون والمساعدة لمديري ومديرات المدارس على تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة الإرشادية.
وذكر "الزهراني" أن الإدارة حرصت على أن تكون المدرسة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتأهيل لجميع مرافق المدرسة، والاهتمام بالمباني التعليمية كأحد مكونات العمل التعليمي؛ حيث شملت عمليات النظافة والصيانة 303 مدارس ورياض أطفال في مختلف محافظات المنطقة، وسط متابعة وإشراف دقيق؛ في حين عملت الإدارة على استكمال إنجاز المشاريع الجديدة وتأهيل 4 مبانٍ مدرسية جديدة دخلت الخدمة هذا العام بمبالغ قاربت 37 مليون ريال.. وعملت على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للمباني الجديدة ولجميع مدارس البنين والبنات من قِبَل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها.
وبشأن المقررات الدراسية، بيّن أن الإدارة عملت على استقبال المقررات الدراسية الواردة من مقام الوزارة بصورة متوالية، وفرزها وحفظها، وإدخال الأصناف، وتجهيز مسيرات التسليم وفق خطة زمنية محددة يتم من خلالها رصد الاحتياج الفعلي حيث تم ترحيل 74000 مقرر وحقيبة دراسية للمدارس في وقت مناسب يتزامن مع الإطار الزمني المحدد لإيصالها لمديري ومديرات مدارس البنين والبنات، تضمن تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية، بالإضافة إلى تنفيذ حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ولمدير المدارس ولموجهي الطلاب في المدارس، بما يحقق الاستقرار وانتظام العمل وإسناد المهام في الوقت المناسب.
وسلّط "الزهراني" الضوء على أهمية التنمية المهنية المستدامة كأحد أهم الأولويات التي وضعها تعليم المنطقة لمنسوبيه ومنسوباته، من خلال استثمار قنوات التدريب الحضوري وعن بُعد، لتنفذ العديد من البرامج والدورات التدريبية عبر مشروع التدريب الصيفي؛ وذلك بتقديم برامج تطويرية نوعية لأكثر من 12 ألف معلم ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم المهنية وتخصصاتهم التدريسية.
وبلغ عدد البرامج الموجهة للمعلمين والمعلمات خلال عودتهم 136 برنامجًا، علاوة على إطلاق مبادرة الاستثمار الأمثل لعودة المعلمين والمعلمات؛ بهدف رسم خارطة طريق واضحة لأيام العودة تنظم خلالها المهام الموكلة للمعلمين والمعلمات؛ فيما وجّهت الإدارةُ أكثر من 80 فعالية تعليمية وترفيهية خلال الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات وزائري المنطقة؛ بهدف الاستمرار في صقل مهاراتهم ومعارفهم، وعدم انقطاعهم عن التعليم الموجه، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وقال "الزهراني": ذلك الحراك الموجه نحو الاستعداد قد تابعه فريق إشرافي تربوي يزيد على 350 مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية بجميع التخصصات، نفّذوا زيارات إشرافية مجدولة للمدارس منذ انطلاق خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ترمي إلى تقديم مختلف أساليب الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين والمعلمات، ورفد العمل التعليمي بأفضل التجارب التربوية، ومد يد العون والمساعدة على الدوام لهم.
وأشاد بدور الإعلام من حيث مواكبة جهود الاستعداد عبر إطلاق الإدارة للحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي التربوي والتعليمي لأفراد المجتمع التعليمي الموجة للعودة للمدارس تحت عنوان #العالم_ينتظرك و#العودة_للدراسة، سخّرت لها إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة أكثر من 300 حساب، وبثت أكثر من 2214 محتوى إعلاميًّا بصفة دورية في جميع الوسائل المتاحة كوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس الرسمية، والقنوات الإعلامية المتعاونة والمساندة.
ونوّه بالشراكة المستدامة والفاعلة ما بين البيت والمدرسة، والتي تأكدت من خلال ما أظهرته الأسر من متابعة واهتمام بأبنائهم بصورة تَبَنّت غرس حب العلم والتعلم في نفوس الطلاب والطالبات، وشحذت هممهم للوصول إلى المعرفة والمعلومة الصحيحة التي تبني شخصياتهم، وتغرس القيم الإسلامية وحب الوطن وولاة أمره ومجتمعه في نفوس الطلاب والطالبات.