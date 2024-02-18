يخدم 8 آلاف أسرة.. "الندوة" تؤسس مركزًا تنمويًّا جديدًا بالسنغال والأهالي يشكرون المملكة

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها مكتب الندوة العالمية بمناسبة وضع حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة (كيرخاركان- غوساس- فاتيك) التي تبعد عن العاصمة دكار بـ(400) كم؛ حيث يخدم المركز أكثر من (8000) أسرة من سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها ويضم مسجدًا و(6) فصول تعليمية ومغسلة أموات و(4) محلات تجارية.