إقبال شبابي كبير على السياحة في عسير.. والسر في المنافسات الرياضية المتنوعة

وأسهمت الطبيعة الجبلية المرتفعة لمنطقة عسير التي تزيد على 2500م عن سطح البحر، إضافة إلى الأجواء الباردة والمعتدلة صيفًا، في تميز المنطقة بعدة رياضات مثل ألعاب القوى التي اشتهر فيها عدد من اللاعبين الذي مثّلوا أندية المنطقة في منافسات محلية وعالمية، وبرزت في السنوات الأخيرة رياضات جبلية أخرى مثل "الهايكنج الجبلي"، و"الطيران الشراعي"، و"القفز العمودي"، و"الكيبل المعلق" التي أقبل عليها الكثير من السياح للاستمتاع بإحساس المغامرة، عبر متابعة هواياتهم المفضلة أو ممارستها؛ حيث تنظم رحلات ليقطع المشاركون عشرات الكيلومترات على مدار أيام طويلة، إضافة لوجود مسارات ممهدة بين الجبال بمسافات قليلة مناسبة للعائلات، يجوبون فيها جبال المنطقة ذات الارتفاعات الشاهقة، والطبيعة الخلابة، مستمتعين بجمالها النادر وبكرم أهلها وترحابهم وحسن ضيافتهم.