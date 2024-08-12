إقبال شبابي كبير على السياحة في عسير.. والسر في المنافسات الرياضية المتنوعة

تشكل المنافسات والبطولات الرياضية، أحد أهم عوامل الجذب السياحي بمنطقة عسير؛ حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب.
ويبرز في مقدمة الأنشطة الرياضية التي تشهدها المنطقة صيف هذا العام 2024، كأس السوبر السعودي الذي تنطلق منافساته غدًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، بمشاركة أندية: (الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون)، تحت رعاية "روح السعودية" بالتزامن مع برنامج صيف السعودية 2024 الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في شهر مايو الماضي تحت شعار "تراها"، والممتد حتى نهاية سبتمبر في 7 وجهات متنوعة وبأكثر من 550 تجربة سياحية.
وأسهمت الطبيعة الجبلية المرتفعة لمنطقة عسير التي تزيد على 2500م عن سطح البحر، إضافة إلى الأجواء الباردة والمعتدلة صيفًا، في تميز المنطقة بعدة رياضات مثل ألعاب القوى التي اشتهر فيها عدد من اللاعبين الذي مثّلوا أندية المنطقة في منافسات محلية وعالمية، وبرزت في السنوات الأخيرة رياضات جبلية أخرى مثل "الهايكنج الجبلي"، و"الطيران الشراعي"، و"القفز العمودي"، و"الكيبل المعلق" التي أقبل عليها الكثير من السياح للاستمتاع بإحساس المغامرة، عبر متابعة هواياتهم المفضلة أو ممارستها؛ حيث تنظم رحلات ليقطع المشاركون عشرات الكيلومترات على مدار أيام طويلة، إضافة لوجود مسارات ممهدة بين الجبال بمسافات قليلة مناسبة للعائلات، يجوبون فيها جبال المنطقة ذات الارتفاعات الشاهقة، والطبيعة الخلابة، مستمتعين بجمالها النادر وبكرم أهلها وترحابهم وحسن ضيافتهم.
وتحرص الاتحادات الرياضية السعودية في مختلف الألعاب على تنظيم العديد من بطولاتها الرياضية خلال فصل الصيف في منطقة عسير، مثل بطولات كرة القدم، والطائرة، والسباحة، وسباقات السيارات، والدراجات، إلى جانب رياضات تناسب جميع أفراد المجتمع مثل "البادل"، و"رمي السهام"، و"اختراق الضاحية"، التي تجذبهم لقضاء أوقات ماتعة في متابعتها والاستمتاع بحماسها.