أمير الباحة يرعى الملتقى الثاني لإمارات المناطق للمبادرات التنموية

وأضاف: الملتقى يتضمن عقد عددٍ من الجلسات لاستعراض ما يقارب 40 مبادرة تنموية مقدّمة من جميع إمارات المناطق، إضافة إلى معرض مصاحب لتمكين المشاركين والزائرين له من التعرُّف وبشكلٍ أوسع على تلك المبادرات وأهدافها والنتائج التي حققتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى استعراض التجارب المتميزة، التي سيكون لها أثرٌ كبيرٌ في تعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين.