مستهدفًا الإدارات في مرحلته الأولى.. "التعليم" تطلق نظام الدعم الموحد

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى التي تستهدف إدارات التعليم، وذلك في مجالات (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية).
يأتي ذلك في إطار العمل على تسهيل طلب الخدمات، ورفع مستوى جودتها.
وقالت الوزارة إن الدعم الموحد هو نظام مقدم من قبل الوزارة لجميع المستفيدين لرفع طلبات الدعم والبلاغات ومراقبة الأداء والرفع من مستوى الجودة.
وأضافت: يتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد.
وأوضحت أن الخدمات المقدمة تشمل الخدمات المشتركة وخدمات المباني والأمن والسلامة وخدمات التقنية.