مستهدفًا الإدارات في مرحلته الأولى.. "التعليم" تطلق نظام الدعم الموحد

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى التي تستهدف إدارات التعليم، وذلك في مجالات (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية).