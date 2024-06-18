قيادة البحرين تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بالنجاح الكبير لموسم الحج

وأعرب، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلةً في الوزارات والقطاعات والجهات المعنية كافة، التي سخّرت كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.