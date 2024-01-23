عقب الزلزال.. السفارة في قرغيزستان تطالب السعوديين هناك بالحذر والاتصال بها حال الطوارئ

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية المواطنين الموجودين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة اليوم.
وقالت السفارة اليوم: أعلنت الجهات المعنية عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى، وتوصي السفارة المواطنين الموجودين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين 00996554666622.
وكان قد ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة جبلية تقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان.
وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومتراً في منطقة "شينجيانج" الصينية وعلى بعد حوالي 140 كيلومتراً غرب مدينة "أكسو".
وأعلنت وسائل إعلام صينية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل من جرّاء الهزة الأرضية القوية.
وعقب الزلزال الذي ضرب مدينة "أكسو" في المنطقة وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت عدة هزات ارتدادية اليوم الثلاثاء منطقة "شينجيانج" الواقعة شمالي غربي الصين.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن أقوى هذه الهزات بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه تم إرسال عديد من فرق الإنقاذ للمنطقة، كما تمّت إعادة إمدادات الكهرباء بشكل تدريجي لبعض الأماكن في المنطقة.
وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد أُصيبوا من جرّاء الزلزال الذي وقع على عمق 13 كيلومتراً في منطقة "شينجيانج" الصينية وعلى بُعد حوالي 140 كيلومترا غرب مدينة "أكسو".