عقب الزلزال.. السفارة في قرغيزستان تطالب السعوديين هناك بالحذر والاتصال بها حال الطوارئ

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن أقوى هذه الهزات بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه تم إرسال عديد من فرق الإنقاذ للمنطقة، كما تمّت إعادة إمدادات الكهرباء بشكل تدريجي لبعض الأماكن في المنطقة.