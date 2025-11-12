العميد بن شلهوب: "طريق مكة" نموذج تكاملي.. و"لا حج بلا تصريح" حققت أهدافها

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن المملكة سخّرت تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وظّفت تلك التقنيات لضمان أمن وسلامة الحجاج منذ لحظة دخولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم بكل يسر وطمأنينة.
جاء ذلك خلال مشاركة العميد بن شلهوب في الجلسة الحوارية "دور الإعلام لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج.
وأوضح أن المملكة، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة -أيدها الله-، تولي رعاية وعناية فائقة لضيوف الرحمن، من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم رحلة حج آمنة وميسّرة، مستعرضًا مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية للعام السابع على التوالي، بتمكين الحجاج من إنهاء إجراءاتهم من مطارات بلدانهم مباشرة، ليتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر صالات مخصصة من 12 مطارًا في 8 دول.
وشدد العميد بن شلهوب على أهمية دور الإعلام في التوعية والوقاية وصناعة الأثر، وإبراز الصورة المشرّفة لجهود المملكة في خدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن المواطن شريك فاعل في نقل الرسائل الإعلامية والإنسانية، والتعريف بالخدمات المقدمة من مكة إلى العالم.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على إيصال الرسائل التوعوية بعدة لغات عبر مختلف الوسائل الإعلامية، لضمان وصولها إلى ضيوف الرحمن وتعزيز وعيهم بالتعليمات والإجراءات، بما يُسهم في تجربة حج آمنة ومنظمة.
وأشار إلى أن حملة "لا حج بلا تصريح" حققت أهدافها في حماية الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة وأمان، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وترسيخ مكانة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.