بباقة "روح السعودية".. "هيئة السياحة" تستقبل الخليجيين بالمنافذ البرية

وتهدف الهيئة السعودية للسياحة من هذه الخطوة، إلى الإسهام في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني، والترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الزوار القادمين من دول الخليج؛ لتجربة حفاوة ضيافة المملكة وأهلها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي؛ على أن تنطلق قريبًا المزيد من الحملات الترويجية في المنافذ الحدودية؛ ومختلف نقاط الجذب.