شرطة الرياض تقبض على مواطن أطلق النار داخل حي سكني بشقراء

شهدت محافظة شقراء خلال الساعات الماضية حادثة لافتة، بعدما أقدم مواطن على إطلاق النار من سلاح بحوزته على كائن حي داخل أحد الأحياء السكنية، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان رسمي أن دورياتها تمكنت من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه في وقت قصير، وضبط السلاح المستخدم. وبيّنت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
وشددت شرطة المنطقة على أن استخدام السلاح في الأماكن السكنية يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان والممتلكات، مؤكدة أنها ستواصل التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية جهودها للتعامل مع أي تجاوزات قد تهدد السلامة العامة، إلى جانب حملات توعية تحذّر من مخاطر إطلاق النار العشوائي والعقوبات النظامية المترتبة عليه.