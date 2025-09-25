شرطة الرياض تقبض على مواطن أطلق النار داخل حي سكني بشقراء

وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان رسمي أن دورياتها تمكنت من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه في وقت قصير، وضبط السلاح المستخدم. وبيّنت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.