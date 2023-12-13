"هواوي" تكشف عن أحدث أجهزتها اللوحية والحاسوب في فعالية "ابتكار الجمال" في مدينة دبي

كما تم الكشف أيضًا عن الجهاز اللوحي Mate HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition في هذا الحدث. ويضيف هذا الجهاز اللوحي الجديد شاشة PaperMatte الشهيرة إلى سلسلة MatePad Air لأول مرة. تعمل شاشة PaperMatte على تقليل الانعكاس والوهج لتوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة مريحة تشبه الورق. يستخدم تقنية الحفر المضادة للوهج على مستوى النانو والتي تقضي على 97% من تداخل الضوء. يمكن للمستخدمين قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو بإجهاد أقل للعين، كما أنها توفر تجربة كتابة أكثر طبيعية. وقد حصل الجهاز اللوحي على العديد من الشهادات التي توضح قدرته على تقليل إجهاد العين، بما في ذلك شهادات TÜV Rheinland Reflection Free و Low Blue Light و Flicker-Free SGS Low Visual Fatigue Premium Performance.