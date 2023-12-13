"هواوي" تكشف عن أحدث أجهزتها اللوحية والحاسوب في فعالية "ابتكار الجمال" في مدينة دبي

كشفت هواوي النّقاب عن أحدث أجهزتها اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وسماعات الأذن "HUAWEI FreeClip و MatePad Pro 13.2"و MateBook D 16و MatePad Air PaperMatte Edition" في حدث هواوي تحت شعار "ابتكار الجمال" في مدينة دبي.
ومن بين الأجهزة الجديدة التي تم إطلاقها في الحدث هي سماعات HUAWEI FreeClip – وهي سماعات عصرية بتصميم أذن مفتوح، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro بمقاس 13.2 بوصة - أكبر جهاز لوحي من هواوي حتى الآن، ومجموعة مطوّرة من الحاسوب المحمول MateBook D 16.
ويسير هذا الإطلاق الأخير للمنتجات على نهج حدثها السابق في أكتوبر المنصرم: رائدة في الموضة "Fashion Forward"، والذي شهِد الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات القابلة للارتداء.
وأضاف السيد بابلو نينغ، رئيس قسم المبيعات وتطوير النظام البيئي العالمي لخدمات هواوي السحابية للمستهلكين."نحن نؤمن بأهميّة التكنولوجيا في خلق أساس متين للإبداع. ونحن نضيف البُعد الجمالي والموضة إلى تكنولوجيا الصوت القابلة للارتداء، لجعلها انعكاسًا واضحًا للأناقة. وهي نتيجة لسعي هواوي المستمرّ بالاكتشاف والاستثمار المستمرّين في إنشاء تصاميم رائدة. كما نقدّم الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad Pro 13.2"، جهاز لوحي سيساعد الناس على إطلاق العنان لإبداعهم."
تعد FreeClip أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي، وهي تجمع بين الصوت اللاسلكي والتصميم الأنيق في جهاز واحد متعدد الاستخدامات يشبه المجوهرات. يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة أثناء الاستماع بأذن مفتوحة والتعبير عن أناقتهم في نفس الوقت. بفضل تصميم جسر C المنحني والمبتكر، فإنها تتلاءم بشكل مريح مع انحناء الأذن. . تصميم الجسر C هو محور FreeClip الذي يعمل كوصلة للسماعات والموصل بين وحدات الصوت والبطارية. تم اعتماد تصميم FreeClip بناءً على نتائج بيانات الأبحاث التي تم إجراؤها على أكثر من 10,000 أذن بشرية لتطوير التصميم المريح على مستوى الميكرون الذي خضع لأكثر من 25,000 اختبار موثوقية. وهذا يضمن بقاء سماعات الأذن ثابتة على الأذنين حتى أثناء أكثر الأنشطة البدنية حركةً.
توفر تقنية الاستماع بالأذن المفتوحة من FreeClip صوتًا واضحًا وغامرًا دون حجب الضوضاء المحيطة. لتقليل تسرب الصوت وضمان الخصوصية، تستخدم سماعات الأذن نظام موجة صوتية عكسية تقوم بضبط مستوى الصوت بذكاء وتلغي الموجات الصوتية التي تتسرب من سماعات الأذن.
تأتي سماعات الأذن في علبة شحن على شكل صَدَفة ذات لمعان لؤلؤي وملمس ناعم يشبه الحجر. توفر الحافظة قبضة مريحة وجمالية فريدة تمزج بين البساطة والأناقة. مع علبة الشحن، يتميز FreeClip بإجمالي وقت تشغيل للموسيقى يصل إلى 36 ساعة. إذا كانت البطارية منخفضة، فيمكن للمستخدمين شحن سماعات الأذن بسرعة لمدة 10 دقائق والاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع.
ستكون سماعات HUAWEI FreeClip متوفّرة للطلب المسبق في السعودية بتاريخ 25 ديسمبر بسعر 749 ريال، و في حال الطلب المبكر من 12 إلى 24 ديسمبر ستحصل على كوبون بقيمة 100 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 229 ريال، عبر منصّات هواوي الأونلاين وبائعي التجزية المعتمدين.
يقدّم جهاز MatePad Pro بمقاس 13.2 بوصة بعض الابتكارات الرائدة لمجموعة أجهزة الحاسوب اللوحية من هواوي. فهو يتميز بشاشة OLED مرنة وواسعة بشكل كبير ويتمتع بنسبة مذهلة من الشاشة إلى الجسم تبلغ 94%، مما يجعله الجهاز اللوحي الذي يتمتيّز بأعلى نسبة شاشة إلى جسم متاحة حاليًا. وتتميز الشاشة بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 144 هرتز. بفضل تصميمه الخفيف الوزن والنحيف بشكل كبير، يضع الجهاز اللوحي معيارًا جديدًا للأجهزة اللوحية من حيث سهولة الحمل والتنقل. ولا يزيد وزنه عن 580 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 5.5 ملم فقط، مما يجعله أنحف جهاز لوحي متوفر في السوق.
يعتمد قلم M-Pencil (الجيل الثالث) الذي يأتي مع الجهاز اللوحي تقنية NearLink المتقدّمة التي طورتها شركة هواوي. تساعد هذه التقنية في جعل قلم M-Pencil (الجيل الثالث) هو القلم الأول في الصناعة الذي يتمتع بحساسية ضغط فائقة الدقة تصل إلى مستوى 10,000. يعد هذا الجهاز اللوحي أيضًا أداة رائعة للمستخدمين الذين يركزون على الإنتاجية لأنه يدعم لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية التي تُعدّ نقطة تحوّل لهذا الجهاز اللوحي.
تتكيف لوحة المفاتيح هذه مع احتياجات المستخدم ويمكن تبديلها بين ثلاثة أوضاع: وضع الكمبيوتر المحمول ووضع التقسيم ووضع الاستوديو.
سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro 13.2" قريبا في السعودية ابتداءً من 3599 ريال، على منصّات هواوي الأونلاين وبائعي التجزية المعتمدين.
كما يقدّم جهاز هواوي MateBook D 16 الجديد تجربة غامرة بفضل الشاشة الكبيرة من خلال شاشة العرض الكاملة المريحة للعين بمقاس 16 بوصة. بفضل الحواف الرفيعة المحيطة به، فإنه يوفر رؤية واسعة مع نسبة شاشة إلى جسم عالية تصل إلى 90%، مما يمنح المبدعين,وأصحاب الأعمال المكتبيّة متعددة المهام مساحة عمل كبيرة.
يُعدّ جهاز MateBook D 16 طفرة في الأداء مع معالج Intel®️ Core ™️ i9 عالي الأداء من الجيل الثالث عشر. وهذا يمنح المستخدمين القدرة على التعامل بسهولة مع المهام المتعددة الثقيلة مثل البرمجة والتوضيح وتعديل الفيديو. تم تصميم جهاز MateBook D 16 لتوفير أقصى قدر من الراحة والتجربة المحسنة، ويتميز بتصميم أنيق مع اللون الرمادي الفلكي والفضي الغامض. وهو يزن 1.68 كجم فقط مع هيكل رفيع يصل إلى 17 ملم. يستخدم الحاسوب المحمول تقنية HUAWEI Metaline التي تتيح اتصالات لمسافات طويلة جدًا تصل إلى 270 مترًا.
سيكون جهاز HUAWEI MateBook D 16 متوفّرا للطلب المسبق في السعودية بتاريخ 25 ديسمبر ابتداءً من 2999 ريال، و في حال الطلب المبكّر من 12 إلى 24 ديسمبر سيحصل العميل على كوبون بقيمة 500 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1266 ريال، عبر منصّات هواوي الأونلاين وبائعي التجزية المعتمدين.
كما تم الكشف أيضًا عن الجهاز اللوحي Mate HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition في هذا الحدث. ويضيف هذا الجهاز اللوحي الجديد شاشة PaperMatte الشهيرة إلى سلسلة MatePad Air لأول مرة. تعمل شاشة PaperMatte على تقليل الانعكاس والوهج لتوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة مريحة تشبه الورق. يستخدم تقنية الحفر المضادة للوهج على مستوى النانو والتي تقضي على 97% من تداخل الضوء. يمكن للمستخدمين قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو بإجهاد أقل للعين، كما أنها توفر تجربة كتابة أكثر طبيعية. وقد حصل الجهاز اللوحي على العديد من الشهادات التي توضح قدرته على تقليل إجهاد العين، بما في ذلك شهادات TÜV Rheinland Reflection Free و Low Blue Light و Flicker-Free SGS Low Visual Fatigue Premium Performance.
سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition قريبا في السعودية حيث بالإمكان تسجيل طلبك بين 13 و 24 ديسمبر للحصول على الجهاز بسعر 2299 ريال وأيضا الحصول على هدايا قيّمة بـ 599 ريال من خلال منصّات هواوي الأونلاين وبائعي التجزية المعتمدين، بتاريخ 25 ديسمبر ابتداءً من 2299 ريال، على.
تقدم هواوي للمستخدمين مجموعة من خيارات الخدمة للمنتجات التي تم إطلاقها حديثًا. توفر خدمة HUAWEI Care+ حماية شاملة للجهاز، بما في ذلك الحماية من الأضرار العرضية، والضمان الممتد، وخدمة استبدال البطارية، وخدمة دعم البرامج المجانية مدى الحياة. خدمة HUAWEI Care+ متاحة حاليًا في بر الصين الرئيسي والشرق الأوسط فقط. توفر هواوي أيضًا خدمة استبدال البطارية والمساعدة المجانية عن بعد لمستخدمي الأجهزة اللوحية والحاسوب الشخصي في حالة حدوث أي مشاكل في الأجهزة.
في حدث الإطلاق، أعلنت هواوي أيضًا عن فعالية GoPaint Worldwide Creating Activity القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ في 5 يناير 2024. ومن خلال هذه الفعالية، توفر هواوي منصة عالمية للمبدعين الرقميين لعرض أعمالهم وتشجع الأشخاص من مختلف الاهتمامات على المشاركة. وإطلاق العنان لجانبهم الإبداعي.