مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11197 نقطة

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وريدان، وبحر العرب، وصدر الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات: أميامتيت، وشمس، ومجموعة تداول، وعناية، وصناعة الورق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94% و9.97%.