مختص تربوي: نطالب بقانون رادع لكل من يستهزئ ويتهكم على مهنة المعلم

وقال "الشريف": نطالع بين الفينة والأخرى بكل ألم ما يتعرض إليه المعلم استهزاء، والتهكم على مهنته في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، وما ذاك إلا بسبب عدم وجود قانون يحميه، ويردع عنه من لا يقدر للمعلم قدره ومكانته، والتي إذا فُقدت هذه المكانة اهتزت العملية التعليمية بأكملها لأن المعلم هو أساسها.