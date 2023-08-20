"الحارثي" و"عقدي" يشاركان الطلاب انطلاقة عامهم الدراسي الجديد

شارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر الحارثي، ومدير عام التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأحد؛ أبناءَهم الطلاب انطلاقةَ عامهم الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك خلال جولتهم التفقُّدية مع عدد من القيادات الإشرافية على العديد من المدارس؛ للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، واكتمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية العام الدراسي.