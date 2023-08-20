"الحارثي" و"عقدي" يشاركان الطلاب انطلاقة عامهم الدراسي الجديد

شارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر الحارثي، ومدير عام التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأحد؛ أبناءَهم الطلاب انطلاقةَ عامهم الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك خلال جولتهم التفقُّدية مع عدد من القيادات الإشرافية على العديد من المدارس؛ للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، واكتمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية العام الدراسي.
ورحّب عقدي، في مستَهَلّ زيارته لعدد من مدارس التعليم العام التابعة، بأبنائه الطلاب، مهنّئًا إياهم بانطلاقة عامهم الدراسي الجديد، حاثًّا إياهم على استغلال كافة الفرص لبناء مستقبلهم وتحقيق أحلامهم من خلال الحرص على التحلّي بالجدّ والاجتهاد والانضباط المدرسي في مسيرتهم التعليمية، واستثمار أوقاتهم ومهاراتهم الكامنة فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وأكّد ثقته في قدراتهم على تحقيق النجاح والتميز؛ ليسهموا في تنمية ونهضة وطنهم وخدمة قيادته الحكيمة، ومتمنّيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالمنجزات.
وشدّد على أن وزارة التعليم سخرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق انطلاقة جادّة ومحفّزة، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، مشيدًا بما يلمسه تعليم جازان من حرص واهتمام كبيرين ومتابعة دائمة من أمير منطقة جازان ونائبه، اللذين وجّها بتسخير كافة الجهود لخدمة أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، ورفع جودة الخدمات التعليمية بما يسهم في تحسين مستويات تحصيلهم الدراسي.
وأثنى عقدي على جهود مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية، في تحقيق الانطلاقة الجادة، ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وإنجاح خطط وزارة التعليم وتحقيق أهداف العملية التعليمية، مقدمًا شكره لأولياء أمور الطلبة على دعمهم المستمر لأبنائهم وبناتهم خلال رحلتهم التعليمية، والشراكة الفاعلة مع المدرسة لإنجاح أهدافها، حاثًّا إياهم على مواصلة دعم أبنائهم وتشجيعهم للرفع من مستويات تحصيلهم الدراسي.
وشارك الحارثي وعقدي أبناءهما الطلاب خلال انطلاقة عامهم الدراسي الجديد، حصصهم الدراسية بعد استلامهم لمقرراتهم الدراسية، كما تفقّدا خلال جولتهما على عدد من المدارس، مختلف المرافق والقاعات المدرسية والتعليمية والمختبرات، واطّلعا على البرامج والفعاليات المقدمة لاستقبال الطلاب وتهيئتهم، إضافة إلى اطلاعهم على برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، كما بحثا احتياجات المدارس من المشاريع وأعمال الصيانة، ومشاريع تشغيل وصيانة التكييف بالمدارس.
واستقبلت 1363 مدرسة بتعليم جازان اليوم انتظام 190268 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة في يومهم الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وفق خطط استقبال منظمة وترتيبات متكاملة، أسهمت في تحقيق الانطلاقة الجادة، فيما أطلقت الإدارة العامة خطة زيارات إشرافية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس التابعة.