بمشاركة 30 متطوعًا.. أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوه البصري

وأضافت أن المشاركة المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المجتمع من خلال إشراك الأفراد في المبادرات التطوعية، يتم تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، مما يُسهم في بناء مجتمع مترابط ومتعاون وقد أظهرت هذه المبادرة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع في تحسين البيئة المحيطة بهم، حيث يعمل المتطوعون جنبًا إلى جنب مع الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف المشتركة.