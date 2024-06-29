بمشاركة 30 متطوعًا.. أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوه البصري

ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المكثفة لمعالجة عناصر التشوه البصري، نفّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وكالة البلديات ضمن نطاق بلدية المعابدة مبادرة تطوعية بمشاركة 30 متطوعًا وأسفرت عن رصد 125 سيارة خربة ومتهالكة تمهيدًا لإزالتها.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المبادرة تهدف إلى رصد وإزالة المركبات الخربة والمهملة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية. وقد أسفرت المبادرة عن رصد 125 سيارة خربة ومتهالكة تمهيدًا لإزالتها.
وأضافت أن المشاركة المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المجتمع من خلال إشراك الأفراد في المبادرات التطوعية، يتم تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، مما يُسهم في بناء مجتمع مترابط ومتعاون وقد أظهرت هذه المبادرة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع في تحسين البيئة المحيطة بهم، حيث يعمل المتطوعون جنبًا إلى جنب مع الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وحثت أمانة العاصمة المقدسة الجميع على المشاركة الفعّالة في مثل هذه الأنشطة التي تُسهم في تحسين نوعية الحياة للجميع.