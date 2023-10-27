ستُشاهَد كل مراحله في سماء السعودية.. خسوف جزئي مشاهَد بالعين المجردة غدًا

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: خسوف القمر الجزئي يحدث بمنتصف الشهر العربي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، ولكن تلك الأجرام السماوية الثلاثة لا تشكل خطًا مستقيمًا تمامًا في الفضاء، لذلك فإن جزءًا من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض، وسيلاحظ وجود نقطة بيضاء ساطعة بالقرب من القمر بالتزامن مع الخسوف ذلك كوكب المشتري، والذي سيرافق القمر عبر السماء طوال الليل.