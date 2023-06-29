"سماسرة وعشوائية".. شاهد ما يحدث بمجزرة الخضراء! هكذا تُصَرَّف الأضاحي!

إلى ذلك، تُدار سوق سوداء وعشوائية في تصريف اللحوم؛ فبعد خروجها من المسلخ توضع في البرادات التي من المفترض أن تُوَزّع على الجمعيات الخيرية أو تصرف للمحتاجين؛ إلا أن هناك سماسرة تقوم ببيع الأغنام بأسعار تتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالًا، لمن يقفون خارج المسالخ.