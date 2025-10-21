تعليم مكة يطلق ملتقى الإرشاد المهني بمشاركة "هدف" لاستهداف 3000 طالب وطالبة

وأكد الدكتور علي الجالوق في كلمته أن الإرشاد المهني يمثل أداة محورية لتمكين الطلاب والطالبات من الاختيار الواعي لمساراتهم المستقبلية، موضحًا أن نجاح رؤية المملكة 2030 يعتمد على بناء الإنسان وتنمية قدراته ليكون مشاركًا فاعلًا في مسيرة الوطن. وأضاف أن الإرشاد المهني ليس نشاطًا عابرًا، بل عملية تربوية مستمرة تهدف إلى مساعدة الطالب في اكتشاف ذاته ومعرفة عالم المهن والعمل لاتخاذ القرار المناسب لقدراته وميوله.