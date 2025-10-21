تعليم مكة يطلق ملتقى الإرشاد المهني بمشاركة "هدف" لاستهداف 3000 طالب وطالبة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الشؤون التعليمية – إدارة أداء التعليم قسم التوجيه الطلابي، فعاليات ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك في قاعة الملك فهد للمعارض والمؤتمرات.
ودشّن فعاليات الملتقى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن محمد الجالوق، بحضور رئيس عام برنامج التوجيه والإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس محمد المحيسن، والمدير التنفيذي لبرامج الصندوق الأستاذة أشواق بحّه، إلى جانب حضورٍ كثيف من طلاب المرحلة الثانوية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومديري الإدارات والأقسام.
وأكد الدكتور علي الجالوق في كلمته أن الإرشاد المهني يمثل أداة محورية لتمكين الطلاب والطالبات من الاختيار الواعي لمساراتهم المستقبلية، موضحًا أن نجاح رؤية المملكة 2030 يعتمد على بناء الإنسان وتنمية قدراته ليكون مشاركًا فاعلًا في مسيرة الوطن. وأضاف أن الإرشاد المهني ليس نشاطًا عابرًا، بل عملية تربوية مستمرة تهدف إلى مساعدة الطالب في اكتشاف ذاته ومعرفة عالم المهن والعمل لاتخاذ القرار المناسب لقدراته وميوله.
وأشار إلى أن المرحلة الثانوية تُعد مرحلة مفصلية تتطلب توجيهًا مدروسًا يساعد الطلاب على تحديد مهن المستقبل، مبينًا أن المدرسة هي البيئة الأولى لاكتشاف الميول وصقل المهارات، وأن تكامل الجهود بين المدرسة والأسرة والمجتمع وسوق العمل يضمن بناء جيل منتج ومجتمع مزدهر.
وصاحب الملتقى، الذي يستهدف نحو 3000 طالب وطالبة من تعليم مكة، معرض يضم 14 ركنًا تثقيفيًا إلى جانب ورشتي عمل نوعيتين بعنوان: “مهاراتك” و*“كيف تُعرّف بذاتك (السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية)”*، ركزتا على تمكين الطلبة من رسم خططهم المهنية المستقبلية.
كما تخلل الملتقى عرض مرئي عن جهود قسم التوجيه الطلابي، أعقبه كلمة المهندس محمد المحيسن، الذي أشاد بالتعاون المثمر بين “هدف” وتعليم مكة، مؤكدًا أن الشراكة تسهم في رفع الوعي المهني لدى الطلبة وتوجيههم نحو تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.