يضرب جنوبي عُمان واليمن الليلة.. صورة رقمية لإعصار "تيج" يرسمها "المسند"

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ بعض المعلومات المهمة عن إعصار تيج، مشيراً إلى أنه تحول على صعيد شدته من إعصار من الدرجة الثالثة إلى إعصار من الدرجة الثانية، ومتوقع أن ينخفض إلى الدرجة الأولى مساء اليوم.