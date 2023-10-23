يضرب جنوبي عُمان واليمن الليلة.. صورة رقمية لإعصار "تيج" يرسمها "المسند"

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ بعض المعلومات المهمة عن إعصار تيج، مشيراً إلى أنه تحول على صعيد شدته من إعصار من الدرجة الثالثة إلى إعصار من الدرجة الثانية، ومتوقع أن ينخفض إلى الدرجة الأولى مساء اليوم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سرعة دوران الرياح حول عين الإعصار 175 كم في الساعة، وسرعة هبات الرياح 215 كم في الساعة.
وأشار إلى أن اتجاه حركة الإعصار شمال غرب، وسرعته الأفقية 17 كم في الساعة، منوهاً إلى أنه متوقع أن يضرب مركز الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي لليمن -محافظة المهرة- الليلة في وقت متأخر.
وقال "المسند"؛ إنه من المتوقع -أيضاً- أن يتأثر الجزء الجنوبي الغربي من عُمان، وعلى وجه التحديد محافظة ظفار، عبر أذرعة الإعصار.