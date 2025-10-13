الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وغزيرة في عسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك, والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض, تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.