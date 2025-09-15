غدًا في واشنطن.. انطلاق فعالية GLMC 365 امتدادًا للمؤتمر الدولي لسوق العمل بالشراكة مع البنك الدولي

وتأتي هذه الجلسة؛ بهدف الاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم بعد التخرج، وكذلك آرائهم حول مستقبل الوظائف وتطلعاتهم في ظل المتغيرات المتسارعة، ليتم تضمين هذه المداخلات في التقرير الختامي الذي سيصدر عن الفعالية ويوصي بخطوات عملية قابلة للتنفيذ.