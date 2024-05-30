المجلس الأعلى للقضاء يوجه عددًا من القضاة للعمل في محاكم الدرجة الأولى

وشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.