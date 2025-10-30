"مجموعة فقيه" تختتم مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025 بتكريمات مرموقة وشراكات استراتيجية

وتُوّجت مشاركة المجموعة في الملتقى بتكريمين رفيعين، حيث نال مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة تصنيف المستشفى الرائد (Market Leader) من مجلس الضمان الصحي بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110% ضمن برنامج تصنيف ضمان، كما حصد تكريمًا آخر من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC) تقديرًا لنجاحه في الحصول على اعتماد 14 مركز تميّز في تخصصات طبية متعددة، كأول مستشفى في العالم يحقق هذا الرقم القياسي، وذلك بالتزامن مع توقيع شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير نموذج متكامل للرعاية المبنية على القيمة.