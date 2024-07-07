بحضور هيئات ومنظمات عالمية.. "الندوة العالمية" تشارك في المؤتمر الدولي للكوارث الطبيعية بالصومال

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالصومال، في المؤتمر الدولي للكوارث الطبيعية الذي نظّمته الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث في فندق ديالى بمطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو.
ترأس المؤتمر نائب رئيس وزراء الصومال صالح أحمد جامع، بحضور عدد من وزراء الحكومة على المستوى الفيدرالي، كما شارك عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الحكومة الصومالية، وممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومندوبي وكالات المنظمات الدولية والهيئات والمنظمات العالمية العاملة في المجال الإنساني.
يأتي المؤتمر بهدف تقويم الكوارث الطبيعية المتكررة في البلاد والأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول المدمرة التي شملت معظم مناطق الصومال في خريف العام الماضي ورصد معاناة الأهالي في تلك المناطق المنكوبة.
مثّل الندوة في المؤتمر مدير مكتبها الدكتور عبدالرحمن شيخ عبدالصمد الذي ثمَّن جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف بجوار الشعب الصومالي واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في عديد من المحن والكوارث.
وفي الختام، قدّم نائب رئيس الوزراء مقترحات علمية تمثل تصور الحكومة الصومالية لحل مشكلتَي الجفاف والفيضانات التي تحدث في الصومال سنوياً وبصورة متكررة على مدى السنوات الماضية، كما طلب دعم توجّه الحكومة الصومالية الرامي الى إيجاد حلول جذرية لمعاناة الأهالي في تلك المناطق.