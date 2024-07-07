بحضور هيئات ومنظمات عالمية.. "الندوة العالمية" تشارك في المؤتمر الدولي للكوارث الطبيعية بالصومال

ترأس المؤتمر نائب رئيس وزراء الصومال صالح أحمد جامع، بحضور عدد من وزراء الحكومة على المستوى الفيدرالي، كما شارك عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الحكومة الصومالية، وممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومندوبي وكالات المنظمات الدولية والهيئات والمنظمات العالمية العاملة في المجال الإنساني.