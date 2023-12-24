بالصور.. أجواء خيالية يعيشها زوار "وندر جاردن" ببيت الفراشات في موسم الرياض

وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تقدمها منطقة وندر جاردن؛ إذ تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ4:00 مساء حتى الساعة الـ12:00 صباحًا، وفي نهاية الأسبوع حتى الساعة الـ1:00 صباحًا. وتحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة، منها ألعاب أركيد، و15 متجرًا، و26 مطعمًا، و60 عرضًا مسرحيًّا ومتجولاً، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية.