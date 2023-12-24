بالصور.. أجواء خيالية يعيشها زوار "وندر جاردن" ببيت الفراشات في موسم الرياض

يعيش زوار منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، أجواء خيالية ومدهشة في تجربة بيت الفراشات التي تُعدّ الأولى من نوعها في الموسم؛ إذ تضم التجربة أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع.
ويشكل بيت الفراشات تجربة ترفيهية تثقيفية على هوية حديقة منزلية، تتمتع بالدفء؛ إذ تتعايش الفراشات داخل المكان بدرجة رطوبة تصل إلى 72%، ودرجة حرارة تبلغ 27 درجة. وتتميز الحديقة بوجود 4 أنواع من الفراشات، منها برازيلية المنشأ، وتتمتع بلونين مختلفين، وتسمى بفراشة التنين، إضافة إلى أنواع أخرى، مثل "دواة كوستاريكا" التي تعيش لفترة أسبوع واحد فقط، ونوع من الفراشات يسمى "پبولينا"، يعود منشؤه إلى دولة الفلبين، وهو متعدد الألوان.
ويتمتع زوار منطقة وندر جاردن بالتجربة في تطاير الفراشات حولهم؛ لتشكل لوحة بصرية مميزة بألوانها الجميلة؛ إذ يكتسي المكان باللون الأخضر، وهو ما يرمز للحديقة؛ كون الفراشات تعشق هذه الأجواء في طبيعتها.
وتضم تجربة بيت الفراشات ركنًا تعريفيًّا خاصًّا بالفراشات ونشأتها، يقدم للزوار تصورًا حول كيفية امتصاص الفراشات للسكر الذي يعد مأكلها الوحيد.
وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تقدمها منطقة وندر جاردن؛ إذ تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ4:00 مساء حتى الساعة الـ12:00 صباحًا، وفي نهاية الأسبوع حتى الساعة الـ1:00 صباحًا. وتحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة، منها ألعاب أركيد، و15 متجرًا، و26 مطعمًا، و60 عرضًا مسرحيًّا ومتجولاً، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية.