"البسامي": ليلة 27 شهدت كثافات عالية للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام

قام مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي بجولة تفقدية مساء أمس في المسجد الحرام، والتي وافقت ليلة 27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445هـ .
وقال البسامي: بفضل من الله تم تنفيذ خطة قوات أمن العمرة تزامنًا مع ليلة 27 من شهر رمضان والتي تشهد عادة كثافات عالية لمسناها منذ ساعات الصباح الباكر ،وهناك قدوم جدًا عالي للمعتمرين وأيضًا للمصلين.
وأضاف: تم عمل مواءمة مع محطات النقل العام والتي عملت بكفاءة عالية جدًا، وهناك مقابلها خطة أمنية وتنظيمية لإدارة حشود بفاعلية تامة.
وتابع "البسامي": هذه الجهود تستمر حتى انتهاء صلاة التهجد والتي تعتبر بالنسبة لنا ذروة من ذروات الأيام الفردية وأحد محددات نجاح خطة أمن العمرة، نتيجة الكثافات البشرية العالية التي يشهدها الحرم المكي الشريف وساحاته ومحطات النقل عام الخارجية بمكة.