"البسامي": ليلة 27 شهدت كثافات عالية للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام

‏وقال البسامي: بفضل من الله تم تنفيذ خطة قوات أمن العمرة تزامنًا مع ليلة 27 من شهر رمضان والتي تشهد عادة كثافات عالية لمسناها منذ ساعات الصباح الباكر ،وهناك قدوم جدًا عالي للمعتمرين وأيضًا للمصلين.